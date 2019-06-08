大媽路邊停車「絕技」警察看了很傻眼

2019-06-08 14:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓女車主把愛車規規矩矩停在路旁停車格，取車卻見保險桿被擦撞而遍佈擦撞痕，氣得向中市警局第三分局交通分隊報案，警方透過監視器，發現肇事者是53歲的賴姓大媽，她不但想要在劃紅線禁止停車的路段停車，且停車技術很差，切入路旁的角度頗誇張，擦撞劉女的汽車後，還逕自揚長而去，此一停車「絕技」與事後態度，讓員警看得很傻眼。

三分局交通分隊調查，26歲的劉女於4月27日深夜23時許，見當天上午停在南區文心南路上停車格內的愛車，明顯被其他車輛撞擊，希望能找到肇事者，她要向對方求償，警方調閱監視器，透過車牌找到賴姓大媽，請這位大媽到案說明。

這位大媽說，她當時於事故地點前想要靠路邊停車，卻不慎擦撞劉女的汽車，她還宣稱，當時立刻停車，見劉女的車子「沒事」，才會離開現場，並沒有報警處理。

警方認為，從監視器畫面，可見大媽想停車的路段，是是禁止臨時停車的紅線路段，原本就不能臨停或暫停，賴姓大媽不但想靠邊停車，還因角度沒有抓好，直接擦撞劉女的愛車，肇事後只停留幾秒鐘，未下車察看就駛離，事後卻辯稱見對方車輛「沒事」才離開。

警方勘驗劉女的車子，左側保險桿有明顯的擦痕，大媽從駕駛座查看，當然看不到劉女的愛車「很有事」，這項停車「絕技」與事後態度，員警猛搖頭，三分局交通分隊長蔡興邦表示，大媽故擦撞路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條，可處1000至3000罰鍰；吊扣其駕駛執照1個月至3個月，該分隊已對大媽開罰。

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