老爸是警官 她卻在地下簽賭網站上班被判刑

2019-06-08 14:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年10月開站的「金濠娛樂城」地下運彩網站，今年1月28日位於新北市三重區的機房，被檢警搜索，現場逮捕藍姓女子、褚姓、徐姓男子，而令人驚訝的是，24歲藍女父親是新北市警官，叔叔則是民國70年代名列國內十大槍擊要犯的藍元昌，藍女3人到案後供稱，只是員工，月領3萬多元薪水，新北地院日前依共犯圖利聚眾賭博罪，判3人各徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，北市刑大偵三隊接獲線報，指稱林姓男子在新北市三重區承租房子，作為「金濠娛樂城」電腦機房據點，與綽號「小莫」男子，共同從事非法線上運動賽事簽賭，檢警前往搜索，現場逮捕藍女等3人，當場查扣電腦、監視器、教戰守則、公司帳冊、數據機等不法證物。。

檢警調查，去年10月起開始營業的「金濠娛樂城賭博」，下注標的以國內外體育賽事為主，提供會員電子錢包帳戶及sky虛擬帳戶供賭客儲值，再以選擇讓分、大小等玩法進行下注，首次儲值金不得低於1千元，賭客每次下注1萬元，網站從中收取40元報酬牟利。

審理時，藍女等3人供稱，去年10月起接受綽號「小莫」的男子的雇用經營賭博網站，只是被聘請的員工，每月領3萬多元的薪水，解決會員對下注如儲值金等疑問，法官依據查扣帳冊、報彼等資料，採信3人供詞。

而「小莫」真實身分及另名涉案的林姓男子，則另案偵辦中。

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