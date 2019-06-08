褓姆網上遇愛情騙子 遭詐130萬

2019-06-08 13:57

〔記者 邱俊福／台北報導〕新北市一名許姓褓姆日前在臉書遇上一名一名自稱香港公職人員的楊男搭訕，陷入情網後，對方以寄給180萬美金包裹請她代收為由設局，再以手續費等名義，誘騙匯款共130萬元，結果對方失聯，始發現受騙報警，刑事局預防科今提醒網路遇到自稱高富帥或網路正妹，常誤以為遇到真愛，抱著期待收對方寄來的禮物或代保管儲蓄基金，其實只是想騙你感情，又騙取匯款後就消失無蹤。

刑事局表示，許姓褓姆是日前在通訊軟體Facebook上，遇上一名自稱香港公職人員的楊男主動加好友，兩人另加LINE連絡，且相談甚歡，對方表示要寄個包裹給許褓姆，裡面有180萬美金請代收，且楊男表示他已支付1萬2000元美金給貨運公司。

接著許褓姆接到自稱貨運公司人員來電，要求多付一筆6500美金，作變更包裹所有人的手續費，許褓姆立刻匯款至對方指定帳戶，換算約台幣20萬元，過了幾天，對方傳電子郵件，表示已寄送一個裝有180萬美金的包裹，但須先匯款3萬5000美金後才能收件，許又立刻匯款換算約台幣110萬元給對方，並照對方指示，對銀行臨櫃關懷人員表示是匯錢給親戚，直到後來連絡不上對方，也沒收到包裹才驚覺遭到詐騙，進而報警。

另名黃姓女子也在網路認識一名自稱是駐敘利亞的美軍「MN」，雙方以LINE聯絡交談一個多月，MN表示敘利亞正在內戰，打算將地契跟美金寄到台灣她代為保管，要求先行匯款29萬元的簽署文書費用，隨即有封來自海外運輸公司的Gmail訊息，提供轉帳帳戶，黃小姐不疑有他並在幾日後以臨櫃匯款到對方指定帳戶，等候一個月均未收到包裹，也聯絡不上該網友MN，才知遇上詐騙。

刑事局表示，近來詐騙集團利用臉書平台或網路遊戲作連結，再透過Line通訊軟體加好友聊天，並放上外貌吸睛的大頭照，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、集團公司或駐敘利亞美軍等，今更假冒成港澳地區公職人員身分取信被害人，每天以柔情攻勢及甜言蜜語噓寒問暖，讓渴望愛情呵護的熟男、熟女很容易就落入陷阱，再於博取信任後邀請被害人合作投資賺錢，並當作未來結婚基金，今更以寄送禮物或代保管地契、美金之名，展現信任對方的表現，誘使被害人匯款到歹徒提供的銀行帳戶作手續費用，等到發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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