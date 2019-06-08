緬甸船員公海猝死要台灣相驗 檢方：我國無管轄權

2019-06-08 11:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕蒙古籍「浩洋」號油輪1名緬甸籍船員5日在公海猝死，6日申請靠泊基隆港，金好船務代理公司向媒體投訴，我司法單位不協助屍體後續相驗，任由遺體發臭。

據悉，「浩」輪進港前並未通報基隆港務分公司船上有船員猝死，而是以船上有船員生病為由，向基隆港務公司申請緊急進港，等消防救護人員登船救助，才知該名緬甸籍船員已死亡多時。

司法人員不客氣指出，「浩」輪船長明知我國無管轄權，卻隱瞞緬甸籍船員死亡多時的實情，以船員生病須緊急靠港，等到遭我司法單位拒絕相驗後，再利用媒體放話，胡亂指控我司法單位卸責，硬要我政府收下這爛攤子，居心叵測。

基隆海巡隊指出，「浩」輪船上52歲緬甸籍船員MYO KYAW THEIN，是在5日凌晨0時在基隆北方外約70、80海浬處猝死。

「浩」輪6日下午2時許靠泊基隆港西24碼頭後，於天氣炎熱，遺體腐爛速度快，暫存冰櫃防腐。

「浩」輪船長通報船東通知死者家屬，也聯繫金好船務代理商通報基隆海巡隊與基隆港警總隊協助相驗遺體，但都被兩單位以無管轄權拒絕受理，因此向媒體投訴，指控我司法單位卸責。

基隆巡隊偵緝組主任陳永昌澄清，緬甸籍船員是在公海猝死，依國際海洋法規定，有管轄權的為船籍國（蒙古）或死者所屬國家（緬甸），若需我國政府協助死者相驗應由船籍國或死者的國家向我國提出請求。

此外，這艘蒙古籍油輪雖目前停靠基隆港，但我國並無管轄權，已轉知船舶代理行循外交途徑，請求我國政府給予司法協助，或要求油輪駛離基隆港。

基隆地檢署發言人、書記官長周啟勇指出，國外的船員在公海死亡，我國並沒有管轄權，應送去船籍國或死者國籍地，由這兩國家來偵辦死因，基隆地檢署並無管轄權。

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