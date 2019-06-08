醫界夫妻情變！男醫搭上女護士 唱KTV竟激情嘿咻生子

2019-06-08 09:41

〔記者黃建華／高雄報導〕南部一對醫界夫妻檔，原本兩人世界如神仙美眷令人稱羨，沒想到，老公感情出軌搭上診所護士，並在KTV包廂激情發生關係，進而產下一子，東窗事發，女醫師提告向醫師老公與護士「小三」求償2千萬元，但法院僅判出軌的醫師和小三應賠償80萬元。可上訴。

據了解，原告黃女與葉男都是執業醫師，各自月入都超過20萬元，原本是一般人眼中的「神仙美眷」、「人生勝利組」。

未料，夫妻感情生變，2015年間5、6月，葉男一次與吳姓女護士在某自助式KTV飲宴唱歌時，酒酣耳熱乾柴烈火下，2人激情難耐在包廂內發生一夜情，沒想到，吳女一次就懷孕，翌年4月間產下一子。

葉男和「小三」吳女發生婚外情後始終隱瞞此事，直到2017年，葉男可能有意將「小三」扶正，打官司訴請和老婆離婚，正宮黃姓女醫師始知老公早和吳姓女護士婚外情產子，怒不可遏，提告向葉男和吳女求償新台幣2千萬元。

判決指出，葉男以他和原告婚後雖育有2名子女，但夫妻間多有爭吵，其後並已分居，且原告無法證明侵權行為受有非財產上損害達2千萬元，認為求償金額過高為抗辯。

不過，法院民事庭雖認為被告2人侵害原告配偶法益屬實且情節重大，但最後審酌雙方地位、收入，僅判葉男和吳女須連帶賠償黃女80萬元。可上訴。

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