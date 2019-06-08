波麗士真神！ 臉書PO文助「毛小孩」返家

2019-06-08 09:02

〔記者黃建華／高雄報導〕狗狗不會說話，又沒植入晶片，走失被人撿到送到警局，新興警分局的「波麗士」大人真神，靈機一動將「毛小孩」照片貼到「臉書」尋找主人，果然順利助毛小孩「麥克」返家。

新興分局自強所巡佐曹裕榮、警員蔡明儒於前（6）日深夜值班時，一名陳姓女子抱著一隻狗狗到派出所，警方本以為對方是要借廁所或其他服務，經詢問後，陳小姐表示，她在愛河周邊散步時，發現一隻頭帶狗鍊的可愛狗狗疑似走失，於是帶這隻毛小孩到前金區附近的動物醫院，請醫生協助查詢是否有植入晶片，以便找尋狗主人，可惜跑了2間動物醫院皆無法查到飼主，只好將可愛的毛小孩帶到自強路派出所請求協助。

警員蔡明儒因本身也養了一隻毛小孩，知道狗主人對愛犬走失一定很擔心，巡佐曹裕榮立刻拜託該民眾先協助帶回飼養，並指示警員蔡明儒嘗試在臉書及其他網路社團公告，協尋狗狗的主人；沒一會兒，果然警員蔡明儒就接到狗主人陳先生的來電，並隨即至自強路派出所，原來狗主人就在愛河附近上班，早上一忙就不小心就讓毛小孩跑出去。

狗主人陳先生表示，毛小孩名為「麥克」，狗齡已15歲，早被視為親人，當天麥克走失，全家人都非常擔心，所幸遇到愛狗人士陳小姐及警方的幫助，讓毛小孩可以平安返家，他對陳小姐與警方都深表感謝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法