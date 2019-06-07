臉癢手更癢...他上皮膚科求診 摸走櫃台上財物

2019-06-07 09:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市林姓男子因皮膚過敏奇癢，他上皮膚科診所看診，見櫃台有皮夾手更癢，竟用報紙當掩護，偷走皮夾內的5800元現金，再若無其事離開，被害人報警被新興警方查獲，但錢已花用殆盡，警方今將林男函送法辦。

新興分局今指出，自強所員警黃淑旻、黃重龍日前接獲陳女（31歲）報案，她當晚到皮膚科診所看診，但離開診所去購物時，驚覺皮夾內現金5800元竟不翼而飛，還以爲遇到鬼，陳女返回診所查看，並向警方報案，協助調閱診所內監視器。

警方過濾比對診所內和路口監視畫面，發現一同是看診的患者鬼祟涉有重嫌，警方持續過濾周邊監視器遂發現男子騎乘重機車前來看診，經比對診所資料得知涉嫌人是林男（30歲），警方循線前往林嫌住處，發現林嫌正在屋內，將他帶回派出所所偵辦。

林嫌見警方到家裡找他時，原失口否認，警員張峻禋問他是否曾到皮膚科看診時，林嫌立即坦承犯案，林嫌表示因臉上皮膚搔癢不止，前往皮膚診所看診，看診病人眾多等候許久，突然發現被害人陳女的皮夾放在櫃台上，雖陳女就站在櫃台旁，但他趁被害人不注意利用報紙遮掩，竊取皮夾內現金5800元，看診後返家途中已花用殆盡，警方訊後將林嫌函送偵辦，並勸告被害人勿將貴重物品離開自己的視線，以免遭有心人士竊取。

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