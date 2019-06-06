6/6 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-06 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月6日）開獎的第108000045期威力彩、第108000135期雙贏彩和第108000135期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000045期威力彩中獎號碼「第一區：07、09、14、16、19、21，第二區：05」；頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共64注中獎，每注可得2萬元；伍獎共457注中獎，每注可得4000元；陸獎共2544注中獎，每注可得800元；柒獎共5929注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬1276注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2203注中獎，每注可得100元；普獎共6萬6759注中獎，每注可得100元。

第108000045期38樂合彩中獎號碼為「07、09、14、16、19、21」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共120注中獎，每注可得5750元；二合共1907注中獎，每注可得750元。

第108000135期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、09、11、13、15、16、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共211注中獎，每注可得500元；肆獎共2510注中獎，每注可得100元。

第108000135期今彩539中獎號碼為「07、08、14、19、34」，頭獎摃龜；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共5891注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4788注中獎，每注可得50元。

第108000135期39樂合彩中獎號碼為「07、08、14、19、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6570注中獎，每注可得1125元。

第108000135期3星彩中獎號碼為「991」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000135期4星彩中獎號碼為「0480」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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