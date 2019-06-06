6/6 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：07、09、14、16、19、21，第二區：05。
38樂合彩：07、09、14、16、19、21。
雙贏彩：01、06、07、09、11、13、15、16、18、19、20、23。
今彩539：07、08、14、19、34。
39樂合彩：07、08、14、19、34。
3星彩：991。
4星彩：0480。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：07、09、14、16、19、21，第二區：05。
38樂合彩：07、09、14、16、19、21。
雙贏彩：01、06、07、09、11、13、15、16、18、19、20、23。
今彩539：07、08、14、19、34。
39樂合彩：07、08、14、19、34。
3星彩：991。
4星彩：0480。
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