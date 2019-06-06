6/6 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
列印

威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

2019-06-06 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：07、09、14、16、19、21，第二區：05。

38樂合彩：07、09、14、16、19、21。

雙贏彩：01、06、07、09、11、13、15、16、18、19、20、23。

今彩539：07、08、14、19、34。

39樂合彩：07、08、14、19、34。

3星彩：991。

4星彩：0480。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自57彩券王）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法