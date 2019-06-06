公園「無正當理由鳴槍」 高中生3萬多玩具槍被沒入

2019-06-06 23:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕臉書社團「靠北苗栗」，日前登出一段影片，畫面中1名年輕男子在苗栗市河濱公園的模型飛機練習場，持槍對空鳴槍；警方循線將該名年輕男子通知到案，發現他是未成年黃姓高中生，且是試射當天剛花3萬多元購入的2把長、短玩具槍，依違反社會秩序維護法移送苗栗地院裁罰，法官認黃姓高中生「無正當理由鳴槍」，判罰4千元，並宣告2把玩具槍沒入。

有網友於4月間在臉書社團「靠北苗栗」po出一段影片，畫面中顯示，1名年輕男子站在一輛後行李箱開啟的休旅車後，手持手槍連續朝空中射擊，一旁還擺著一把長槍；po網的網友指，「河濱公園是大家運動與休閒的地方，怎麼會有人在這玩氣槍掃射，誤傷他人或小孩該如何，這裡不是射擊場。」

此篇po文引發其他網友批評開槍男子的行徑不妥，有網友留言「裡是河濱公園飛機場不是射擊場吧，這樣有點不妥噢 」，也有網友留言「傻眼 這種地方打手槍。。。對還是不對 沒道德 」、「光天化日之下 公然打手槍 防害風化。 」不過也有網友認為「有需要這麼大驚小怪嗎？ 這邊不是只有人玩飛機，一部分遙控飛機的玩家也有在玩槍。 」

警方也見到這篇po文，循線通知該名年輕男子到案，發現「開槍」者是未滿18歲的黃姓少年，目前就讀高中，少年的父親也陪同兒子一起到案說明。

黃父對警方表示，兒子喜歡玩槍，當天父子倆才開車南下彰化，花了3萬多元購買了長、短槍2把，回苗栗下交流道後，就開往河濱公園試槍，沒想到就被攝影上網。

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