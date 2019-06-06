國道飛來破胎砸中底盤 網友一看估價單：要開始吃吐司了

2019-06-06 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕出門在外要隨時保持警覺，在突發狀況發生時才能及時反應，避免憾事發生！有網友在臉書po文說，昨天上午11點在國道3號南下122路段，突然被飛來的大車破輪胎砸中，造成車輛底盤嚴重受損，原po看到修車廠的估價單，不禁大嘆：「要開始吃白吐司加礦泉水了！」

這名網友在臉書《爆料公社》po文說，昨天上午11點在國道3號南下122ｋ路段，被大車的破胎打中，從影片中可以看到前方黑色轎車輾到破胎，破胎向後彈起直接打中原po車底，撞擊力道之大讓車內乘客驚呼：「什麼東西？」原po趕緊開到西湖休息區備案與等待道路救援，警方也同情原po的遭遇，但說這非常難抓到肇事駕駛，做完酒測與筆錄後，拍拍原po的肩膀就離開了。

拖吊車抵達西湖休息區時，拖吊車司機對原po說，事發地點是很可怕的路段，除了車速偏快，也是高架路段，很容易會有重大車禍發生，是俗稱的「抓交替路段」。事後修車廠寄來5萬元的修車估價單，原po說，這帳單就像一顆巨石壓著他，接下來的生活大概要過很拮据了。

網友看見po文後，也說紛紛說自己遇到相同狀況，「我之前被壓碎的枕木碎片擊破前保險桿、水箱，也只能自認倒楣」、「我壓過鐵塊，車速快又晚上，運氣好鐵塊順者（著）大樑壓過，檢查斷了根電線」、「真的算你雖（衰），今天我也剛遇到一捆鐵鍊，還好有閃過」、「這我遇過！前保桿大燈都毀了，自己修！抓不到人！」

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