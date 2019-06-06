批潘恒旭「人品太差、招搖撞騙」馮光遠挨告獲判免賠

2019-06-06 17:54

17:15上稿

17:54更新：增加判決理由

［記者張文川、葛祐豪／綜合報導］作家馮光遠今年1月在臉書發文，明嘲暗諷批評高雄市觀光局長潘恒旭「人品太差、招搖撞騙、不出事才有鬼」，潘恒旭認為名譽受損，提告求償200萬並要求登報道歉；台北地院審理後，今判潘恒旭敗訴，馮光遠免賠。對此，潘恒旭強調會上訴二審，並親自出庭。

馮光遠今年1月8日在臉書粉絲專頁發文指出，「看到高雄市韓市府大將潘恒旭的新聞，我笑了，此人曾經是給我報報的外圍份子，幫我談過一、兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也」，又說「他幫韓，其實兩人智商不分高下，所以，我老早就跟朋友說，等著看笑話吧，如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼，哈」。

馮又在臉書說「他（潘）騙吃騙喝，都是踩在其他人的肩膀上，霹靂（布袋戲）就是一例，明明只是霹靂公關，搞得好像霹靂的成功，是靠他的推廣，喧賓奪主」。

潘恒旭同月10日表示，馮光遠說他人品差，已影響他的聲譽，將對馮提告，要求賠償名譽損失。

馮同日下午則在臉書刊登「道歉啟事」，卻是嘲諷滿點，他要道歉的對象是當天所有在找他的新聞記者，並原文照登潘恒旭在2003年9月3日的道歉啟事當做範本：「本人於民國91年8月4日在『喜福網』網站上發表六封網路留言，對劉幼琍教授作虛構不實之誹謗，致損毀其名譽，本人深感愧疚，特立本道歉啟事以表歉意 道歉人潘恒旭」。潘恒旭隨即正式提告。

北院審理後認定馮的這些言論確實已貶損潘恒旭的名譽，但馮是依據他與潘共事、工作上相處的親身經驗，並非全無依據，雖然用詞誇張，足以使潘感覺不悅，但仍是基於一定事實根據的個人感受表達，並非沒憑沒據的謾罵。

判決認定，馮光遠的言論是針對潘恒旭繼續擔任高雄市觀光局長一職，可能會再次發生類似爭議或弊端，提出質疑、批判、表達不滿，以期望大眾關注此公共議題，是在陳述主觀價值判斷的意見，並非以惡意中傷名譽為目的，不是單純謾罵，言論未逾越合理範圍；經利益權衡後，馮的言論自由保障，應優先於潘的名譽權，不能認定馮侵害名譽權，因此判潘恒旭敗訴。

台北地院今年3月曾開庭，馮光遠在庭外稱讚潘恒旭是很傑出的公關人才，潘能進入台北之音工作，也是由他介紹，但他後來發現潘很會利用別人，總是超越公關人的分寸，還會未經同意冒用頭銜。

馮還說，他早在2002年9月就曾寫過公開信好好講過潘，想不到16年後，潘竟然當上局長，「不得了了！天皇老子了！不是我們能講的人了，對不起喔！」、「潘跟著韓國瑜做事，如紅花與綠葉，個性與程度很是匹配，兩個人都天才」。

相關連結：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法