短短6天啪4次！網蟲上了國中妹 被判4年4月

2019-06-06 18:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣21歲黃姓男子透過網路交友軟體，認識了未滿14歲的國中妹，才3天就把對方帶上床，並在短短6天內，與國中妹發生4次性行為。苗栗地方法院審理認為，黃男4次犯行各別，依對未滿14歲之女子為性交，共4罪，各處3年6個月，應執行4年4個月。

判決書指出，黃男於2017年7月間，透過BEETALK交友軟體結識被害少女，雙方認識才3天，黃男就7月21日約少女碰面，並與少女發生性行為；黃男接著又於25、26、27日，連3天約少女出門，也都發生性行為，且其中2次還是搞車震。

少女的就讀學校老師發現此事，報警處理，雖黃男並未違反被害少女意願，黃男仍被依法送辦。黃男坦承與少女發生性行為，但他辯稱，案發當時他只知道對方是國中生，但他不知道對方未滿14歲。

但法官調查，被害少女的BEETALK交友軟體個人檔案頁面上，有標註真實年齡，且雙方的LINE聊天記錄內容中，也有提及被害少女就讀國中一年級，法官認為黃男不可能不知情。

法官認為，黃男與少女在網路上認識僅2、3 天，且明知少女於案發時為年齡僅13歲，對於性行為之智識及自主能力均未臻成熟，竟仍無法克制己身性慾，而對稚齡少女為性交行為，雖非以強制手段滿足一己私慾，仍影響少女之身心健全成長、正確性觀念之發展，更造成少女家庭困擾，所為甚屬不該。

且黃男於偵訊及審理中始終以前揭情詞否認犯行，迄今猶未盡力與少女及少女母親達成和解並請求獲取原諒，但法官量酌黃男年紀尚輕，且其此前並無前科，依對未滿14歲之女子為性交，共4罪，各處3年6個月，應執行4年4個月。全案可上訴。

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