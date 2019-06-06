桃園市去年共取締酒駕違規9119件、平均1天抓25件

2019-06-06 15:02

〔記者李容萍／桃園報導〕立法院3月通過的「道路交通管理處罰條例」修正案，7月1日起，修正內容包括酒駕再犯罰鍰累計加重、拒檢或拒測罰更大、連坐處罰同車乘客、酒駕肇事致人重傷死亡沒入車輛、酒駕重新考照須加裝酒精鎖、酒駕者同車共責、慢車酒駕也加重處罰等罰則。中壢警分局端午節前夕與新梅計程車公司簽訂安全駕駛服務合約，以維護交通行車安全。

你知道嗎？桃園市政府警察局交通大隊統計，去年1至12月取締酒駕違規9119件，其中，違規裁罰3194件、移送法辦5925件，依酒後駕車罰鍰金額應以裁決處統計為準，若以基本機車處罰1萬5000元、汽車處罰1萬9500元，平均1件1萬7250元計算，去年酒駕違規總罰鍰超過1億5730萬元。在酒駕加倍罰7月1日上路後，民眾可得小心不要荷包大失血。

7月1日酒駕加重罰則上路後，罰鍰額由1萬5000元至9萬元提高為3萬元至12萬元，駕照吊扣由1年提高為1年至2年，附載未滿12歲兒童，或肇事致人受傷者，駕照吊扣由2年提高為2年至4年，5年內2次以上酒毒駕罰鍰由每次均為9萬元，提高為第2次機車罰9萬元、汽車罰12萬元，第3次以後為前次罰鍰再加9萬元。

桃園警方針對酒駕案件採取強勢取締及積極防制作為，警察局每個月均規劃至少8次執行取締酒後駕車專案勤務，經強勢取締作為及防制酒駕肇事成效良好，更將持續要求所屬針對易有酒駕發生之路段、時段及常飲酒地點，做周詳分析檢討，以增加勤務強度，並落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，同時全力配合交通部宣導政策，呼籲民眾確實戒除飲酒習慣，落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，同時請業者應提供飲酒顧客必要的交通服務（如代叫計程車或酒後代駕）。

交通大隊呼籲，嚴懲酒駕自7月1日實施，請民眾務必落實酒後不開車及善加利用計程車等配套措施，以免傷人害己。

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