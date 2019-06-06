密醫害病患爛牙 判關3年半、要賠66萬

2019-06-06 14:07

〔記者溫于德／台北報導〕密醫簡青山未取得牙醫資格卻為病患看診，十餘年前遭判刑確定；但他出獄後改名簡百淞，經營「福仁牙醫診所」，並以超低廉價格吸引病患上門，然而，再度因為病患植牙害傷口多次發炎、化膿，遭法辦。他雖否認不法，仍被依違反醫師法判刑3年6月，沒收營業所得80萬元；另要賠償病患66萬餘元。

簡男在刑事一審強調，本身擁有菲律賓西北大學牙醫博士學位，可以在指導醫師指示下進行醫療行為，而指導他的則是兩位都姓林的醫師，並未違法；簡男的律師也說，簡男曾透過友人函詢衛福部，回函告知，指導醫師可斟酌指導方式，不須全程在旁陪同，簡男相信後，才會以實習醫師身分執行醫療業務。

但其中一位姓林的醫師告訴法官，簡男以10萬元代價向他借牌，他根本沒擔任指導老師；另位姓林的醫師則說，簡男突然找他擔任指導醫師，聲稱這樣就可以從事臨床實作，他才會寫一份證明書給簡男，實際上未到過簡男診所。

衛福部承辦人也告訴法官，菲律賓西北大學學歷是否符合實習醫師資格，仍待教育部認定，即便符合資格，也必須在衛福部認可的診所職業，否則就是違法。

刑庭審理後拒絕採信簡男辯詞，另查出，簡男遭起訴後，才找其中一位林姓醫師擔任指導醫師，但在此之前，已至少對18名病患執行47次醫療行為，加上他曾違法醫師法遭判刑2年，5年內卻又再度冒充醫師執行醫療職務，罔顧病患權益，屬累犯，依違法醫師法判刑3年6月，沒收犯罪所得80餘萬，已上訴高等法院。

民事部分，簡男堅稱自己具合法醫師資格，且未曾替陳姓病患進行植牙手術、也非診所負責人，加上刑事部分尚在高院審理中，若病患索賠醫療費非牙科所需，也應扣除，況且病患並未提出植牙費單據，而收受病患植牙費也是林姓診所負責人，並非他。

民庭同樣未採信簡男辯詞，審酌病患接受植牙時年近65歲，因簡男不具備合法牙醫師執照，逕自評估病患適合進行植牙手術，並執行施打麻藥、手術後拆線等醫療行為，後安排不明人士為病患植牙，導致反覆發炎、流血，病患為此四處奔走求醫，造成食不下嚥、營養不良，消瘦至30公斤左右等情況，判應賠償植牙費、醫療費、精神慰撫金等共66萬餘元，可上訴。

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