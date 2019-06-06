討債未果竟當街押走人妻 警開2槍控制現場

2019-06-06 14:46

〔記者王宣晴／新北報導〕29歲的王姓男子昨晚帶著2友前往28歲的李男討20萬的債務，攔下李男轎車後，發現車上是李妻及友人，王男見狀竟試圖將李妻押走，李妻連忙打電話找來17名友人求救，但王男等人被打得全身多處挫傷，警方獲報趕抵，對空鳴2槍控制現場，全數帶回警局偵辦。

警方調查，王男日前跟李男購買20萬的木頭雕刻品，事後反悔想將錢討回遭拒，昨晚11時許，王男帶著2名友人前往李男位於新北市淡水新民街的住家再度討債，3人在外埋伏，發現李男轎車返家，趕緊上前攔車，卻意外發現車上是李妻在與另名男子商討債務問題。

王男見遲遲討不回20萬，氣得試圖將李妻押走，李妻見狀況有異，趕緊打電話撂來17名男子助陣，王男等3人被17人持棍棒痛毆，全身多處擦挫傷，所幸送醫後暫無生命危險。

警方獲報發生街頭鬥毆，啟動快打警力趕抵現場，見現場失控，對空鳴2槍才控制鬥毆群眾，全數帶回偵訊，並協助王男那方3人送醫，警方發現17名助陣男子都是附近的宮廟陣頭，為了明後天的淡水大遶境搭棚，不料卻發生鬥毆情事。

警方表示，由於雙方皆有毒品、槍砲、傷害等前科，針對債務糾紛仍須釐清是否涉及不法，也將加強警力，避免大遶境時再度發生鬥毆事件，全案依傷害、聚眾鬥毆、妨害自由罪嫌偵辦。

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