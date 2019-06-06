普悠瑪司機通報空壓機異常 檢方：只要重開機就能排除

2019-06-06 13:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦普悠瑪事故，根據通聯紀錄顯示，司機曾多次通報空壓機異常、壓力不足，但檢方調查發現，空壓機異常、總風缸壓力不足，並不是造成事故發生的主因，只要司機將BOUN鍵重開，就能排除障礙。

承辦檢察官林禹宏今上午在宜蘭地檢署解釋普悠瑪列車機械構造，他表示，普悠瑪號上共有4組空壓機，安裝於第1、3、5、8輛車，主要是發出壓縮空氣，提供列車所有氣動設備氣源，這些壓縮空氣儲存在總風缸內。

林禹宏解釋，空壓機溫度超過一定上限時，出於保護作用，會暫時停止運作，這時列車就只能使用現存壓縮空氣，用得多，製造得少，總風缸壓力就會下降。

林禹宏說，依據正常狀況，總風缸壓力約在8至10之間，若空壓機停止，為避免剎車時需要用到氣源，當風缸壓力小於5.5列車會抑制出力，舉例來說，若列車時速80公里，這時即便加油門，列車速度也不會提高。

林禹宏說，若壓力小於5時，為確保列車安全，僅存壓縮空氣會優先啟動停留韌機，讓列車停駛；經檢方多次模擬，空壓機停止，並不會對列車造成超速危險，僅會讓列車減速、停止。

檢方勘驗台鐵空壓機停止排除方法，只要司機員板動駕駛台右後方，約兩手臂距離的BOUN鍵，只要重開機就能排除障礙，列車就能回復正常營運。

林禹宏說，案發不久前，台鐵還有為此舉辦在職教育訓練，普悠瑪司機尤振仲還有簽到，且其他司機員碰到類似狀況也是依同樣流程，排除空壓機異常。

林禹宏強調，列車行駛途中，雖然空壓機停止，但不會造成列車超速危險，司機員發車前、停靠時，沒有適當排除異常，卻在下午4點17分隔離（關閉）ATP，且從羅東站發車後，將電門把手拉至140公里位置，加上ATP遠端監視系統未建立，終導致事故發生。

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