8旬色翁硬上菲傭辯「幫她發洩」她用手機偷拍還清白

2019-06-06 13:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市年已80的鄭姓老翁，妻子長年臥床請前年申請一名年輕菲籍看護照顧，鄭翁去年2月過年起，被控4度性侵、強制猥褻菲傭，部份過程被手機錄下，鄭翁到案則辯稱，「我是基於同情來幫她發洩她的性需求」，橋頭地院審理勘驗手機影片，被害人抗拒、驚恐表情動作明顯，依強制猥褻、性交罪重判他8年徒刑。全案可上訴。

判決指出，去年1月19日鄭翁透過其子聘僱菲律賓籍女子至家中擔任幫傭及照顧其妻，但從去年2月過年期間，藉單獨給紅包之際，抱住菲傭撫摸其胸部，被手拍落才停止其行。

由於鄭翁經常對菲傭毛手毛腳，她為求自保，在房間安置手機偷錄，去年5月14日11時1分許，鄭赤裸上身走進她的房間，雙手欲抱甲女並說「我聞聞看」、「我聞一下」，甲女以手揮舞拒斥，鄭翁還以手摸菲女下， 在她反抗搥打下才停止，隔日清晨5時許又再摸進菲女的房內企圖非禮。

去年5月18日16時許，鄭翁趁家中無人，妻子睡覺之際，強行抱住菲籍女看護親吻並將她撲倒於床上，以手指及生殖器性侵得逞，被害人當日即報警求援，並提供歷次攝錄影片以及沾有體液之衛生紙，供警方調查。

法院審理時鄭不斷辯稱：「我把她當女兒看待，每晚睡前會跟她親親、抱抱」、「有次她說腰痛將褲子拖掉…知她有性的需要，順勢將手放進…」「我知道年輕人會有需要，我是基於同情來幫她發洩她的性需求」「會說MONEY、MONEY要錢」。

鄭翁甚至反控對方有目的藉機敲詐，表示自己沒有性的需要，會發生這樣都是軟心同情她」「難怪以前的人說救蟲不要救人」，法官經勘驗影片，認定其所言「盡顯其心態可議，品行甚差」，量刑實不宜從輕，4罪併罰重判他8年徒刑。

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