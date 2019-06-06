澎湖前議員稱有人在毒魚 吉貝村民怒吼按鈴控告

2019-06-06 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海旅遊勝地吉貝嶼，新近被前張姓議員在縣長賴峰偉臉書上留言，指稱有少數人在毒魚，引發吉貝村民怒吼，認為張姓前議員此言，已嚴重打擊吉貝觀光形象，並有汙衊吉貝漁民之嫌，今日派出代表前往澎湖地檢署按鈴控告。

代表吉貝村民的村長謝永乾、代表呂建文、吉貝討海人協會理事長莊穎松，3人今日連袂前往澎湖地檢署，按鈴控告前張姓縣議員，在縣長賴峰偉臉書上留言，指稱吉貝「象魚怎麼來的？吉貝少數人知道」、「怎麼不問問你們吉貝是怎麼樣毒魚？」讓吉貝人大為跳腳，認為是不實指控，因此截圖提告毀謗。

謝永乾表示，吉貝正在轉型，朝向休閒觀光方向前進，不料張前議員網路發言，一竿子打翻一船人，抹煞吉貝人的努力，餐廳魚獲沒人問津，觀光客失去信心，讓吉貝觀光出現衰退現象；莊穎松則表示，現在吉貝漁船多轉型載客海釣，同時以往毒魚、炸魚的物品都是管制品，以現在科技進步發達，根本不可能取得，希望不要以訛傳訛，影響外界視聽。

吉貝代表呂建文表示，提告不是要求償，而是希望張前議員出面正式向吉貝道歉，端正外界視聽，不要讓正正當當出海捕魚的吉貝漁民，蒙上毒電炸不實指控，因此以提告為手段，恢復吉貝名譽，也呼籲縣長賴峰偉實際前往吉貝，關心吉貝觀光及漁業發展；至於遭到指控的張姓前議員，一直聯繫不到，無法得知其說法。

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