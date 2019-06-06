社區包粽子警察到訪 被拍成逗趣短片

2019-06-06 13:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區錦平里日前舉辦「端午粽香傳愛心」活動，轄區二分局也到場進行反毒、反詐騙的犯罪預防宣導並拍攝逗趣的「粽藝大集合」短片，片中除紀錄參與包粽子活動里民們趣味一面，也出現了「報案要打105」的逗趣回答彩蛋，反到加深民眾預防被害的觀念，一舉兩得。

台中市錦平社區發展協會本月2日在里內福德祠舉辦該項活動，邀請里民參加 「粽香洋溢，飄散錦平」包肉粽活動，並與關懷弱勢團體主軸結合， 以認捐方式，轉贈肉粽、捐款與轄內單親、中低收入戶等弱勢家庭，在轄內里民的熱情參與下，高達30多戶家庭可以一同度過美好的端午佳節。

而第二分局也藉由此活動到場進行反毒、反詐騙等犯罪預防宣導，現場除有獎徵答，也利用民眾包粽子同時 展開「粽藝大集合」還拍攝成短片，考驗大家邊包粽子邊回答問題與里民同樂，影片中不但出現了「報案要打105」的逗趣回 答，最後問起長者要不要隨著音樂起舞搖一下，也有「母湯」（台語） 的趣味回答彩蛋。

此舉反到產生共鳴加深民眾印象，達到實際宣導的功效，警方藉機提醒民眾 「ATM不能解除分期、批發商設定」，遇有來電聲稱「健保卡被盜用 」或收到「來路不明的公文」，都可以報警由警方確認，即遇毒品問題 ，也歡迎撥打「0800-770880」（請請你，幫幫我）尋求協助。

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