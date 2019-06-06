普悠瑪事故3人被起訴 交通部：其餘督導人員仍有行政懲處

2019-06-06 12:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故宜蘭地檢署經7個月調查，今宣布調查偵結，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽等3人依，業務過失致死罪起訴。柳燦煌受訪時先嘆了口氣，然後說遇到了就只能走下去，謝謝關心。吳榮欽電話則一直未接。尤振仲則透過律師表達會坦然面對司法調查，後續不排除公開說明。台鐵局表示，感謝及尊重檢調的調查，後續將提供被起訴員工必要的法律協助。

除檢調起訴尤振仲、柳燦煌、吳榮欽3人外，交通部與台鐵局日前已針對相關人員進行行政懲處，交通部表示，尊重司法單位的調查及起訴的決定，目前加重行政懲處案，行政院尚未核定，目前行政懲處未規劃再加重；另外，交通部與台鐵局做的是行政懲處，可與刑法同步進行，被記過的人不會因為有無被起訴而改變。

交通部與台鐵局針對普悠瑪翻車事故後，相關人員的行政懲處包含范植谷、周永暉、鹿潔身等3位前局長等共30人，當中尤振仲遭記1大過2小過，並廢止鐵路列車駕駛執照、柳燦煌遭記2小過、吳榮欽遭記2申誡。交通部表示，宜檢雖認定前3任局長無涉刑事責任不起訴，但然仍應負起督導不周的行政責任，因此交通部仍將在行政責任調查獲核定後進行懲處，范植谷記記1大過2小過、周永暉記2小過、鹿潔身記1大過1小過。

另外，交通部表示，將全力支持家屬的訴求，配合行政院「國家運輸安全調查委員會」成立後，就本起事故重啟調查。交通部指出，林佳龍部長數度與罹難及受傷者家屬懇談，除主張提高賠償金額度，也要求從優從速協助傷者賠償，協助傷者復原；另也正在研商對車商求償及扣抵保證金的談判。交通部表示，台鐵除已改善人員訓練及列車檢修SOP，也已加速辦理彎道安全改善等工程，針對宜檢偵結所公布的資料，交通部也將審慎檢視，作為接下來提升安全及內部檢討的參考依據。

普悠瑪事故台鐵3名遭起訴人員，柳燦煌起訴事由，主因未將ATP遠端監視系統連接列入驗收程序的檢查項目中，導致台鐵局未能檢驗、測試出日車公司交付列車的ATP遠端監視系統，未連接乾接點且未作動（立約商等公司是否涉有刑責部分，另簽分偵辦），事故發生之時ATP遠端監視系統失能，無法即時發現司機員尤振仲擅自關閉列車ATP，進而發生重大傷亡事故原因。起訴吳榮欽則是因ATP遠端監視系統建置後，未注意所轄該系統均未作動，終造成本件重大傷亡事故。起訴尤振仲則是因違反規定關閉ATP，且事故路段新馬站彎道速限僅時速75公里，但事故列車卻超速以近2倍的140公里超高速行駛，造成本件重大傷亡事故。

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