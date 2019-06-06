賣「錳」超標便當盒 業者判刑3年7月確定

2019-06-06 11:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕合毅工業有限公司負責人吳其儒與丈夫陳慶章向台鐵標下便當盒採購案，卻將中國進口等級較低的200系列鋼材製造、「錳」含量超標2.5倍便當盒，混充由台灣304鋼材製成的合格便當盒中出貨，甚至用超標5倍的錳便當盒當禮物送幼稚園畢業生，大賺黑心財1562萬8800元。一審依詐欺罪判吳女有期徒刑5年2月，其中8月得易科罰金，陳男2年6月徒刑，兩人上訴，智慧財產法院審酌兩人已與告訴人達成和解，判吳女徒刑3年7月，其中5月得易科罰金，陳男判刑1年8月，緩刑2年確定。

錳雖是身體必需的微量元素之一，但攝取過量可能造成巴金森氏症及生殖能力受損，判決指出，台鐵2006年辦理「不鏽鋼圓形飯盒及不鏽鋼筷（太魯閣號）」採購案，採購304鋼材製成的便當盒及鋼筷1萬2千組，合毅以115萬2000元得標後，以等級較低，且錳含量達5．15％（超過S304標準2．5倍以上）的S200系列混充出貨。

2010年1月合毅再以77萬元標下台鐵「庚寅年春節紀念圓形雙層不鏽鋼便當盒一萬份」採購案，利用同樣手法犯案；同年10月又以520萬2000元標下6萬份台鐵紀念便當，吳女再指示擔任經理的老公陳男，便當盒混充S200系列出貨。

此外，合作金庫於2013年間辦理「不鏽鋼便當盒9萬5千份」採購案，指定原料來自台灣，昭瑩公司以783萬7500元得標後，再花760萬元向合毅下單，合毅卻混充S200系列出貨，還在外包裝上印「台灣製造」。

2013年4月，新北市教育局委託雙溪國小辦理「新北市公私立幼兒園畢業禮物採購案」，準備送畢業生3萬多份便當盒，上捷實業得標後，以297萬元向合毅下單，並要求便當盒組需「台灣製造」及304 材質，先支付了89萬1千元，但合毅同樣以中國製造的便當盒混充，驗出錳含量達10．37％，超標5倍以上。

此外，泉成百貨有限公司向合毅購買60組台灣製造的養生蒸氣鍋盒，但實際拿到的卻是中國貨，也遭詐1萬3800元。

審理期間，吳女、陳男坦承犯行，並已與昭瑩、合庫達成賠償協議，已賠償200多萬元及就剩餘商品更換為符合約定商品材質，另也與泉成、上捷、台鐵達成和解，並有部分已履行，法官考量夫妻尚有子女須扶養，10多名員工及家屬生計也均得仰賴夫妻持續經營公司，認為夫妻犯後已有正向轉變，因此改判吳女徒刑3年7月，其中5月得易科罰金，陳男判刑1年8月，緩刑2年。

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