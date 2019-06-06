「連屍體都未予保全」虐殺竹東少女主嫌高院更二審再判死刑

2019-06-06 11:33

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣男子林春雄，不滿女友黃曉雲遭輕度智能障礙的14歲邱姓少女辱罵，竟率黃女和三惡煞同事虐打、輪流性侵邱女並虐死棄屍，還到卡拉OK歡唱，隔天潑汽油焚屍，檢方依殺人等罪對林男5人均求處死刑，一審判5嫌均無期徒刑，高院更二審今二度判林死刑，另4名共犯均判無期徒刑，5人均褫奪公權終身。

林春雄不滿女友黃曉雲遭輕度智能障礙的14歲邱姓少女辱罵，竟率黃女和三惡煞同事虐打、輪流性侵邱女並虐死焚屍，檢方依殺人等罪對林男5人均求處死刑，一審判5嫌均無期徒刑，後來高院更一審改判林春雄死刑，高院更二審再判死刑。

今天的判決是歷審以來最重的。合議庭審判長吳炳桂指出，林春雄是主導者，5嫌對被害的14歲少女極其殘忍，分別在三個地點對少女性侵、毆打凌虐，還進一步殺人、焚屍，尤其審理過程中，均看不出林春雄有任何悔悟之心，因此重判林等5人。林等人均在押，今未聆判。

判決指出，黃曉雲與被害邱姓少女發生口角，2015年5月17日晚間7時，黃女男友林春雄（34歲）與何嫌在網咖店徒手毆打邱女後，再由黃女男友林春雄、陳嫌、何嫌、古嫌、黃嫌分別騎乘車，強押少女至大同國小旁步道以竹棍、安全帽等物毆打被害少女，期間陳嫌還指使未成年的曾姓、謝姓女童毆打邱女，直到路人制止才停手。

林春雄等人隨後將邱女強押到竹東河濱公園竹林大橋下，或以拳打、腳踹邱女要害，還恐嚇邱女若不接受性侵就要被打死，最後指使古嫌、何嫌性侵她，邱女不堪凌虐倒地不起，5嫌將她丟在原地等死，離開現場跑去卡拉OK。

唱完卡拉OK後，陳嫌與古嫌返回竹林大橋下查看邱女狀況，發現被害少女死亡後，兩人將她棄置在偏僻草叢內，並返回卡拉OK店告訴眾人邱女死亡訊息，林男、陳嫌、古嫌與何嫌在晚間11時又返回現場，用砂石塗擦被害少女臉部，隔天為湮滅罪證，購買汽油點火焚屍。

檢方以性侵、殺害智障缺陷的少女等罪，起訴林等5人，均求處死刑，一審判林等5人均無期徒刑；高院改判林春雄、共犯陳哲儒無期徒刑，古志強28年、黃曉雲與何文軒20年；高院更一審認為林春雄等人惡性重大，去年8月改判主嫌林春雄死刑，陳哲儒、古志強、何文軒無期徒刑，黃曉雲20年。

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