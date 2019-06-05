6/5 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-05 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月5日）開獎的第108000134期雙贏彩與第108000134期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000134期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、11、13、14、16、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共284注中獎，每注可得500元；肆獎共3053注中獎，每注可得100元。

第108000134期今彩539中獎號碼為「09、12、31、36、38」，頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5227注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1177注中獎，每注可得50元。

第108000134期39樂合彩中獎號碼為「09、12、31、36、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共74注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3509注中獎，每注可得1125元。

第108000134期3星彩中獎號碼為「115」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000134期4星彩中獎號碼為「7717」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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