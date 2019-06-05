豬隊友！討債走火轟友爆頭亡 竟還丟包醫院…

2019-06-05 20:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓、呂姓男子受託帶槍討債，但張男回程在車上疑似清槍走火，誤擊呂男頭部，車輛失控衝撞路邊護欄，同車4人嚇得一哄而散，後車友人協助將呂男送醫，還向警方謊稱是車禍造成，但呂男經搶救仍不治，張男自知難逃法網，當晚主動帶槍投案，新北地檢署今依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例將張男起訴。

檢警調查，34歲張男與27歲呂男為多年好友，1月24日凌晨1點左右，張男等人受託幫忙討債，呂男也幫忙開車載張男等4人，3車共12人前往談判，結束後車輛行經新北市新莊區堤外道路，坐在副駕駛座後方的張男，掏出改造手槍準備清槍，疑似槍枝走火擊發，子彈當場打中開車的呂男，車輛隨即失控撞上對向護欄，車上4人嚇得逃離現場，後車友人開車經過發現有狀況，趕緊將呂男送醫，協助將呂男送醫的陳男、羅男，為了掩護張男誤擊實情，謊稱：「是車禍撞的啦！」就從醫院落跑，而呂男最後也因傷重不治身亡。

事後張、羅、陳男主動至警局投案，死者家屬懷疑張男故意射擊呂男，坐在副駕駛座後方的張男哭著說，因清槍走火，不小心打中駕駛呂男頭部，呂男在他最困苦時伸出援手，對於誤擊呂男害死他，也感到很難過，陳、羅男則聲稱沒看到槍、不知情，檢方因此起訴張男，陳、羅男證據不足不起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法