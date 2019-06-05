博士生闖樂生偷文物 原因竟是…

2019-06-05 21:31

〔記者王定傳／新北報導〕王姓博士生在去年間與林姓及謝姓男子，闖進衛福部樂生療養院平安舍，竊取裡面的外傷換藥資料夾、公炊相關文物等文物，3人犯行被發現後坦承犯行，解釋是為了協助保存文物，新北地院審理後依結夥3人以上、踰越安全設備竊盜罪，判3人各6個月徒刑，緩刑2年，付保護管束並提供100小時義務勞務。

本案發生於去年10月21日晚間11點左右，3人闖進樂生療養院平安舍內，由王男竊取文物裝入行李箱，謝、林2人則協助搬運行李箱，得手後隨即逃離現場；警方獲報後循線拘提3人到案，他們坦承犯行並堅稱是為了文物永續發展，想好好保存才去拿走。

法官審理認為，3人為協助保存文物，竟不思以正途為之，反以竊盜方式竊取他人財物，恣意侵害他人財產權，實有不該，審酌素行良好、犯罪動機、目的、手段、竊得財物價值及已返還，所生損害應有所減輕，且3人均認罪，有悔意，經此偵審程序及科刑教訓，當知所警惕無再犯之虞，給予緩刑。

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