大法庭7/4正式啟動 外傳審理的第一案將是...

2019-06-05 23:33

〔記者吳政峰／台北報導〕統一法律見解的「大法庭」將於7月4日正式啟動，未來最高法院合議庭或是最高檢若發現見解可能有歧異時，將提交給給大法庭審理，一般原認為首案可能是爭議極大的貪污罪應採「實質影響力」或「法定職權」說，但近日傳出將改審較中性的車手判決，即討論電信詐欺車手應以刑度較高的加重詐欺論罪，或用須強制工作的組織犯罪條例判刑，減少政治色彩。

司法實務認為，電信詐欺的取款車手觸犯刑法第339-4條的加重詐欺罪及組織犯罪條例，前者可處1-7年徒刑，後者可處6月以上5年以下徒刑，而依照一行為觸犯數罪名，從一重處斷的原則，兩罪應選本刑最重7年的加重詐欺論罪。

一派法官指出，既然以加重詐欺判刑，就不能再依違反組織罪而要求被告強制工作；另一派則表示，從一重處斷只是依加重詐欺量刑，但實際上被告還是有觸犯組織罪，因此仍可命他強制工作。兩派見解爭論不休，最高法院刑事庭會議也未就此做出決議，法界至今莫衷一是。

如今大法庭將於7月4日上路，哪一案會列為第一案特別引人注目，之前原傳出可能會討論林益世涉貪案究竟要採實質影響力或法定職權說，但近日傳出車手判決「異軍突起」，可能會取而代之成為首案，據了解，最高檢的訴訟組擬提到大法庭的5案中也有車手判決，因此本案獲選的機率不低。

一名法界人士認為，選沒有政治爭議的車手判決當成首案算是「四平八穩」，不會引發對立，也可以鞏固大法庭的地位，取材尚可接受，不過，最後究竟會由哪案出線，仍得看哪個合議庭先提案並跑完徵詢流程才算定案，目前均言之過早。

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