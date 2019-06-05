逢甲夜市惡男出沒！對姊妹花噴汽水 還出拳痛毆

2019-06-05 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台中驚傳毆人事件，有網友匿名投書於《爆料公社》說，今天凌晨與許姓友人及其妹妹，在逢甲麥當勞前無故遭周姓男子口噴汽水，當友人詢問周男為何這樣做時，周男竟毆打許姓姊妹，馬上逃逸，一名美國人見義勇為攔下周男，此時警方也抵達現場，將男子帶回派出所。原PO在貼文中提醒，在逢甲一帶活動網友們要小心人身安全。

這個網友在臉書社團《爆料公社》PO文指出，今天凌晨12點48分到麥當勞與25歲和22歲的許姓姊妹赴約時，遇到38歲周男坐在路邊喝飲料滑手機，他們多瞄幾眼，遭到周男一路尾隨，在逢甲麥當勞門口被周男口噴汽水淋濕，許姊質問對方為何做此事，沒想到左太陽穴遭周男出拳重擊，許妹見狀後上前追趕，臉部也被周男毆打，當場鼻血直流。周男行兇後馬上落跑，28歲美籍男子聽到許姓姊妹的尖叫聲，見義勇為追捕，周男眼見無法逃脫，竟拿起地上花盆砸向美籍男子，此時警方正好抵達現場，將周男帶回派出所。

沒想到原PO與許姓姊妹在派出所製作筆錄時，周男仍不斷對她們口出惡言，還當眾罵她們死肥豬，絲毫沒有一絲悔意，沒想到當原PO與友人們要離開派出所時，周男也大搖大擺地離開了。原PO質疑為何警方放他走？警方竟回應，因為對方不是施暴時被抓進警局，而是事後與外國人發生爭執才被抓，不能以現行犯拘留，原PO因此提醒在逢甲附近活動的民眾，要小心此人。

警方回應，周男與美國籍男子發生衝突時，被警方帶回派出所瞭解，被剛好在製作筆錄的許女指認，目前雙方已製作完筆錄，將依傷害罪移送周男。

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