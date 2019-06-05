性騷擾3女部屬 前高市府博士官員再被判賠48萬

2019-06-05 19:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府擁有博士學歷的陳姓前主任級官員2016年間被控涉嫌性騷擾3名女部屬，藉口「介紹男友」、「替考試加油」分別與女性科員獨處時，狂搓女部屬手心及吻嘴唇等行為，陳男雖辯稱肢體接觸非性騷擾，去年被依性騷擾罪判10月、得易科罰金30萬元定讞。而被害人另提民事求償，高雄地院近日判陳男應賠3女各為18萬元、20萬元、10萬元，共須賠48萬元。可上訴。

這起官場性騷擾案發生在2016年7月，高市府接獲投訴後，立即將陳男記2次小過、降調專員，陳男之後辦理退休。

判決指出，受害3女指控，陳姓主任分別假藉「介紹對象」、「關心業務」、「加油打氣」或「看手相」等理由，在2016年7 月和12月間，在下班後分別在不同時間邀約3名受害女性部屬，單純和他共進晚餐，餐後並邀約被害女性至市府鳳山行政中心後棟走廊散步聊天，之後再藉口幫女部屬舒緩眼睛，取走其眼鏡，幫當事人戴回眼鏡時，猝不及防偷親吻嘴唇，或乘被害人不及抗拒之際，以手觸摸其臀部及腰部等私密處，或假借欲知悉被害女性體重，將被害人抱起。

另外，藉口幫被害女員工看手相運勢，趁機狂搓手掌心、摸耳垂等，也是陳男性騷擾的慣用手法。

3名女性部屬受害後感到不舒服，向市府投訴，並怒告性騷擾。

陳男矢口否認性騷擾3女，辯稱肢體接觸都是「加油、打氣」，但不被法院採信。去年被依性騷擾罪判刑10月、得易科罰金30萬元定讞。

至於民事部分，高雄地院一審近日判陳男應賠3女各為18萬元、20萬元、10萬元。全案可上訴。

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