打工不到1個月遭燙傷 老闆賠76萬

2019-06-05 20:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕20歲蔡姓大學生於2016年間在彰化市一家居酒屋打工，就職不到一個月，工作內容變來變去，清潔烤爐設備時遭滾燙沸水燙傷，造成下肢二度燙傷，住院休養3個月，他向店家求償醫藥費與精神慰撫金等76萬元遭拒，彰化地院認為，業者未提供完善教育訓練，判劉姓負責人與李姓店長應負連帶賠償責任，全賠76萬多元醫藥費與工作補償。

判決書指出，蔡姓大學生原應徵居酒屋內場備料工作，每月薪資1萬6千元，2016年4月27日到職，兩週後因烤箱人員離職，李姓店長指示他接下清理烤箱工作，同年5月25日晚間11點店內進行打烊，蔡姓大學生準備清理烤爐，在將托盤拉出時不慎被盤內溢出沸水燙傷，面積達全身13%，歷經清創、植皮，花費醫藥、看護費約50餘萬元，為此他向劉姓業者請求精神慰撫金20萬元，加上住院3個月無法工作，請求工資補償5萬3千多元。

劉姓業者主張，李姓店長已對蔡姓大學生進行教育訓練，且蔡清理烤爐一周以上，依他年紀智識及生活經驗，機台托盤可能還有溫熱水，應有所警覺，了解冷卻才可清理，認為燙傷與貼示警語及提供安全教育訓練，並無因果關係。李姓店長也不同意給付醫療費用，還認為20萬元精神慰撫金過高。

法官審酌，原告教育訓練期間，業者僅告知清潔流程，未告知烤爐熄火需30分鐘以上，托盤內熱水才會降溫，認定未提供安全教育訓練，且清潔時間與表定下班時間不足待熱水冷卻，有違職安衛教規則，認定原告求償金額有理，店家須賠5萬3867多元工資損失，劉姓負責人與李姓店長須賠醫藥費42萬711元、看護費8萬6100元與精神慰撫金20萬，共計76萬8811元，全案可上訴。

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