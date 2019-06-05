跟人夫同處一室 女簽協議書賠500萬

2019-06-05 17:05

〔記者王定傳／新北報導〕盧姓女子今年與林姓人夫上摩鐵共處一室被抓，簽協議書同意賠償500萬元，但她事後提出民事訴訟，並主張當時遭威脅報警，且要把此事PO上臉書「爆料公社」，讓她名譽掃地，她因在急迫、輕率及未思慮後果狀況下，被迫簽協議書及本票；新北地院法官審理後以盧女舉證不足等理由判敗訴。

本案發生於今年1月2日晚間，盧女與人夫共處一室被抓，為免被告而與林妻達成和解，簽協議書同意賠償500萬元；林妻亦負有保密等義務，若違反也得賠償500萬懲罰性違約金。

盧女提訴主張，當日2人有事商談且涉及工作機密資訊才上摩鐵討論，離開時遭林妻及徵信社人員逼迫退回房間，徵信社人員當場威脅，若不賠償要通知員警到場拘留，並將整起事件PO上「爆料公社」，讓她名譽掃地，另又宣稱賠償行情價至少800萬。

盧女還主張，她怕沒解釋清楚就被PO上網，可能遭網友「公開審判」，導致蒙受更多不公平待遇，在急迫、輕率未思慮後果狀況下，被迫簽協議賠償，其實2人只是同事，從未有逾矩之舉，更無證據可證明2人有通姦犯行。

林妻於訴訟中反駁，盧女就是因與丈夫通姦才會簽協議書，且協議書上白紙黑字記載原因是「盧女發生妨害家庭通姦行為」；法官審理後認為，盧女無法舉證證明遭脅迫，且未能證明被告有利用她急迫、輕率或無經驗而簽協議書及本票，且該協議內容對盧女而言，亦非顯失公平，判決敗訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法