美女假圖騙感情 花蓮警方偵破交友詐欺機房

2019-06-05 15:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市劉姓男子等6人組成詐騙集團，利用手機通訊軟體尋找單身男子攀談，使用美女圖與被害人交往，待時機成熟再以投資為由誘使被害人購買點數騙取金錢，一個月就騙到30多萬元；刑事局偵查第二大隊第一隊與花蓮警方前往查緝，當場查獲機房設備、帳冊等證物，警方依洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送法辦，劉男昨遭羈押獲准。

花蓮地檢署指出，詐騙集團以新城鄉嘉里村為據點，架設網路、電腦、辦公桌等物，由機房成員以LINE、微信、吾聊等通訊軟體設立虛假帳號，並盜用網路美女圖片方式，由各成員假冒該網路美女身分，透過交友軟體，與不特定的男性進行線上聊天，培養感情，更以「老婆」、「老公」相稱，如詐騙對象有通話需求，則由機房其中一位女性成員負責對談。

詐騙機房成員每日尚須開會互相討論詐騙技巧，作成「話術」、「開會紀錄」等攻略檔案，交由機房成員參考。檢警指出，等詐騙對象投入感情後，機房成員隨即以線上賭博可獲利為由，誘騙加入賭博網站成為會員，要求儲值轉為線上賭博的代幣，再進行簽賭，期間已有數十名男性受害，上月詐騙金額初估約達30萬元。

刑事局偵查第二大隊第一隊接獲線報後，與花蓮縣警察局刑警大隊、新城分局、吉安分局、台北市警察局刑事警察大隊等共組專案小組，報請檢察官江昂軒指揮偵辦，趁清晨攻堅破壞門鎖後搜索屋內，查扣電腦主機12臺、螢幕22臺、手機8支、平板1臺、網路數據機、詐欺電腦檔案、筆記本1本等贓證物。

檢察官訊問後，認為20多歲劉姓男子涉犯詐欺、賭博、組織犯罪等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯、湮滅罪證及有反覆實施同一犯罪之虞，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，另5名被告則分別以2萬至10萬元不等金額交保候傳。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法