妻手機發現「很濕」曖昧訊息 人夫綠光罩頂怒告

2019-06-05 15:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲劉姓人妻被老公發現與吳姓廠商間互傳「今晚速戰速決好棒棒」、「我不是很喜歡在車上」、「我知道...因為你沒有很濕」等曖昧訊息，劉夫不滿質問老婆，「妳跟他發生過幾次？」劉女不耐煩回答：「反正不只一次」，劉夫憤而提告通姦，劉女、吳男均否認有嘿咻，新北地檢署認為，無證據證明兩人有性器接合之實，因此今予劉女、吳男不起訴處分。

去年12月，劉夫查看老婆手機，發現妻子與吳男互傳「今天傍晚速戰速決好棒棒」、「...但其實我不是很喜歡在車上」、「我知道很清楚啊，因為你沒有很濕，車上除了省時間和省錢沒有其他好處，位置卡卡很難動...」等曖昧訊息，氣得持簡訊質問老婆是不是出軌，追問：「妳跟他發生過幾次？」劉女回稱：「不知道」，劉夫反問：「多到數不清喔」，劉女怒回：「我不知道是幾次，2次、3次、4次，反正不是1次」，劉夫不滿被戴綠帽，持訊息與兩人對質錄音，提告妻子與吳男通姦4次。

劉女到案後表示，不記得與吳男的LINE對話紀錄內容；吳男則說，劉女是他的客戶，兩人因而熟識無話不聊，只是用LINE打嘴砲，兩人均否認發生過性行為。

檢方認為，劉女被質問的錄音檔為劉夫私人取證，無法證明劉女被質疑當時，是出於正常、自由狀態下所為，加上劉夫並未提出兩人性器接合畫面及保險套等證據，因此將兩人處分不起訴。

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