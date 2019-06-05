駐足提款機前苦等「棋棋」 雞婆警當頭棒喝阻詐

2019-06-05 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市覃姓男子日前在交友網站認識一名女子，雙方相談甚互加Line並相約見面，覃男前晚興沖沖的趕到相約超商滿心期待，然而對方遲遲未出現卻頻頻要求買點數，害覃男駐足提款機前不知如何是好，此時警方剛好到超商巡簽見覃男面露愁容關心，一聽就知道是假交友真詐財老梗，苦口婆心勸覃男勿上當及時阻詐。

台中市第四分局春社派出所警員張春義、鄭欣妮前晚到轄內超商巡簽，意外發現21歲覃男心事重重又面露愁容的駐足提款機前，看到員警卻一副欲言又止的模樣，員警直覺有異上前關懷詢問，覃男表示，上月底在某交友網站認識一名自稱「棋棋」的女子，雙方相談甚歡並互加雙方Line帳號，決定相約出來見面。

因「棋棋」說家住南屯區，他還專程趕到南屯區赴約，滿心期待的等待過程中，「棋棋」來電表示家境不佳想請他幫忙，但又擔心他是壞人，要求他將身分證拍照傳Line給她，之後又表示可用購買點數的方式幫助等語，因他等了快1小時，沒看到人卻頻催他買點數，讓他心生疑惑、猶豫。

未料對方等不到消息，還頻頻詢問買了沒有；員警聽完陳述確認為典型交友詐騙，請他切勿上當，他雖面露失望，仍非常感謝員警熱心提醒； 春社派出所長董力勳表示，歹徒利用網路遊戲、聊天室及手機軟體Line騙民眾至超商購買遊戲點數或至ATM提款機匯款等，民眾如遇類似情況請掛斷電話，並撥打110或165報案，以免誤上詐團賊船。

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