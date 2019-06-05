老翁急提款救兒子 大樓管理員一句「冷靜一下」保住血汗錢

2019-06-05 12:08

［記者楊政郡／台中報導］冷靜一下！60歲洪姓男子接到電話說他兒子在中國遭綁架，要他提領40萬等候指示，他一時聯繫不到兒子，妻子也未接電話，一人慌張的要去銀行要提款，大廈管理員得知後，要他冷靜一下！隨即報警由三分局勤工所員警到場，慢慢分析協助與妻子及兒子聯繫，後來證實是「假綁架真詐騙」。

任由誰聽到這種電話都會慌張，但是冷靜一下，先求證才是。台中市東區洪姓男子在5月29日接獲疑似詐騙電話，對方說其兒子在大陸遭到綁架，要求他先提款新臺幣40萬元，再聽他下一步指示。

洪男的兒子在中國讀書，平常都是媽媽在聯繫，他也一時無法聯繫到兒子，而上班中的妻子也沒接他電話，心急如焚，一個人慌張的要去銀行提款，幸好大樓管理員有「反詐騙」常識，先安撫洪男冷靜一下！並即刻與派出所聯繫。

勤工所黃姓員警到場，發現洪男被這通電話嚇得「深信不疑」，一心認為失財是小，兒子命重要，黃員先拿出自己阿嬤的案例，說：「先冷靜一下！40萬要存很久耶！他阿嬤也曾接到這種電話，後來證明是假綁架真詐騙」的老梗。

再者馬上陪同洪男到妻子上班地點，由妻子撥打兒子手機，果然成功聯繫上兒子，得知兒子安全無虞，證實又是一場騙局。

黃員表示，兒子隻身在國外，做父母確實會擔心安危，接到這種電話不慌張的是少數，但「冷靜一下」、「查證一下」，再報案處理，就能夠防範詐騙，保住血汗錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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