指邱太三關說挨告誹謗 黃越宏反提誣告不起訴

2019-06-05 11:48

〔記者黃捷／台北報導〕資深媒體人黃越宏，前年在法治時報及政論節目中指控，前法務部長邱太三為其妻宋富美關說，幫助妻子回任法官。邱後來自訴告加重誹謗，台北地院去年判黃拘役50日，得易科罰金5萬元；黃則反告誣告及妨害名譽，台北地檢署今處分邱不起訴。

黃越宏前年5月在法治時報撰稿，並上三立電視台「新台灣加油」節目指出，邱太三2011年間向司法院關說，助妻回任台中地院法官，邱隔月1日開記者會否認，並限期5天道歉否則提告，黃最後仍未道歉，邱遂於當月12日自訴刑事加重誹謗罪，並附帶民事求償300萬元、登報道歉。

法院開庭時，黃越宏聲稱所有言論均已查證，並採訪一些了解司法人事作業或參與其中的司法官員，但不便透露消息來源；而宋富美回任方式「有例外及特殊性」，若不能趕在2011年屆滿55歲年齡上限，就再也不能回任。

但台北地院並不採信黃越宏辯詞，去年9月25日判決拘役50日，得易科罰金5萬元，民事部分移民庭審理後，今年1月31日判賠80萬元並登報道歉1天。

黃越宏則反控邱太三誣告，以及透過「新新聞」報導妨害名譽，但因邱的自訴案勝訴，檢方傳喚「新新聞」記者作證，記者證稱該篇報導並非邱的發言，而是採訪多人說法後撰寫而成，檢察官遂認定與邱無關，今依罪證不足處分邱不起訴。

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