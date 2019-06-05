新竹弒父案 凶嫌遭收押禁見

2019-06-05 02:19

〔中央社〕新竹市4日電）新竹一名胡姓男子與父親日前疑起口角，胡男砍殺父親20餘刀致命，伴屍3日後再棄屍橋下，胡男坦承犯案卻說不清犯案動機。警方逮捕移送胡男，新竹地檢署昨晚聲押獲准。

新竹市警察局第一分局調查，39歲胡姓男子與65歲父親同住新竹市，胡父早年與妻子離異，原本育有2子，但么子過世後，對胡男相當疼愛，但胡男卻常忤逆他，動手毆父。胡父常躲在鄰居家，也曾向鄰居訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」。

前天下午4時半，鄰居看到胡男將車停在家門口，驚見後車廂露出一隻手報警，警方趕至胡家發現大門內一灘血，卻不見胡男蹤影，正查訪鄰居時，近5時胡男開車返家看大批員警，開車逃走。

警方展開圍捕在竹光路將吳攔獲，警方打開車門，立即聞到惡臭屍臭味，胡男面對員警盤問不願多說，最後才向警方透露棄屍地點，警方隨後在溪州橋找到胡父屍體。

檢警發現，胡父頸及胸腹部有20多處砍刺傷，其中多處刺穿胸腹部，且死者身上多處瘀傷，疑遭拿東西毆打，並在胡男家中查扣一把長約40公分的水果刀，疑為凶刀，將擇期解剖釐清死因。

警方表示，胡男坦承弒父，但只說因吵架而動手，無法說清楚爭執原因，將再了解胡男近日行蹤，以釐清殺人動機。警方昨天訊後依殺害直系血親尊親屬罪移送檢方偵辦，竹檢訊後聲請羈押，新竹地方法院裁定收押禁見。（編輯：陳政一）1080605

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