誆神明、前世丈夫附身上床 小姨子控性侵卻不起訴...

2019-06-05 00:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名人夫被小姨子指控裝神弄鬼，誆稱是土地公附身、她的前世丈夫、龍身、嬰靈，一人分飾4角，每個角色說話聲音、語氣都不同，致使她誤信，與姊夫發生性行為，被性侵長達近2年半，但新北地檢署調查，女子2016年就知道與她嘿咻的是姊夫，且提告後還邀約姊夫去汽車旅館，並抱怨姊夫「今天一通電話都沒給我」，不符性侵被害人反應，因此今予人夫不起訴處分。

女子控訴，2015年11月，姊夫在住處先佯稱是土地公附身，接著又誆稱是她前世丈夫，強脫她衣褲性侵得逞；2015年12月至2018年4月間，更以每週4次頻率，在住處對她強制性交與口交，直到去年再也忍受不了提告。

庭訊時，人夫表示，小姨子與男友分手後，為說服老婆同意小姨子搬來與他們夫妻同住，於是掰稱，他是小姨子的前世丈夫，前世是海產批發商，與小美育有兩子，因疲勞駕駛車禍身亡，他留下不輪迴，小姨子與孩子才能輪迴，兩人要續前世情緣，老婆才願意讓小姨子與他們同睡主臥室。

此外，人夫另坦承自稱被土地公附身，告訴小姨子「先生即是姊夫，姊夫即是先生，白天要與先生多聊點刺激點，以利晚上精氣完全釋出」，還謊稱是龍身與嬰靈，但認為小姨子並不相信，強調兩人第一次發生性行為時，小姨子就知道與她嘿咻的是他，不是前世丈夫，還跟老婆說，分身之說都是他瞎掰的；2016年1月開始，兩人以每週4次頻率嘿咻，與小姨子間是互有情愫，後來小姨子與老婆吵架，半夜回家後看到他抱著老婆睡覺，把他們搖醒說「看到你們麼好，無法接受」，接著就離家出走提告。

檢方認為，女子指控人夫2015年11月性侵，僅有單一指述證據不足，指控其他性侵行為部分，女子自承，2016年3月就知道與她性交的人是姊夫，不是前世丈夫，但卻持續與對方發生性行為2年，且提告後還不時LINE姊夫，邀約他去摩鐵做愛，人夫追問：「跟妳去的不是虛構這個人物，是我喔」、「那妳還會想到愛愛這件事嗎？」女子也回答：「知道啊！」、「會啊！」，認為縱使人夫有裝神弄鬼與女子嘿咻，但女子是否有受影響無法認定。

另雖醫院診斷女子有部分創傷後壓力徵狀與逃避反應，但性侵被害人不一定都會有此症狀，就算有，也未必是因被性侵產生，創傷後壓力症候群僅是有無被性侵的參考因素之一，加上無其他證據證明人夫有違反女子意願，認定人夫罪嫌不足。

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