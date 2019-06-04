想開台帳號卻被刪 男子火大在2直播主實況「打手槍」

2019-06-04 19:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕自稱是「24個比利」，有多重人格的謝姓男子想在TWITCH直播平台開台直播，未料帳號一申請就被刪除，謝男認為是平台邱姓經理搞的鬼，留言恫嚇：「比利吉祥我一定把你宰了」，並趁2名女直播主直播時，在直播平台貼出其「打手槍」實況，新北地檢署今依恐嚇、公然猥褻罪嫌起訴謝男。

起訴指出，26歲謝男想在TWITCH直播平台開台直播，但帳號一申請就被刪除，謝男認為是平台邱姓經理將其帳號刪除，今年1月20日晚間5時許，在平台實況以「殺了吉祥AND集合全世界實況主退出TWITCH滅了他」及「比利吉祥我一定把你宰了，再從馬祖偷渡去廈門開台」為標題，恫嚇邱男，同日又利用2名女直播主直播時，在直播實況上摸生殖器，邱男因此對許男提告。

謝男到案後坦承犯行，表示就是想讓大家看他「打手槍」，是其中一個比利要他去做這件事，檢方依謝男自白及平台翻拍頁面，認定其犯行，將他起訴。

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