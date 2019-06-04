賣場尾隨女童狂舔腳趾 變態男判刑4月

2019-06-04 21:23

［記者楊政郡／台中報導］21歲魏男3年前在台中某大賣場，低頭企圖親吻女童小腿及腳裸，被依性騷擾防治法判拘役40日，今年4月又在「某生活館」電梯內猛舔小二女童腳趾，6秒後電梯打開，女童奪門而出找媽媽求救，魏嫌當場被路人逮捕，台中地院這次判4月徒刑。

判決書指出，今年4月7日小二女童穿拖鞋，與媽媽到「某生活館」逛賣場，女童想買魔術方塊，自己從一樓搭電梯至地下一樓，未料21歲魏男尾隨進入，見電梯內只有女童一人，突然說「妳腳上有東西，髒髒的」，就蹲下抬起女童的腳猛舔腳趾頭，女童嚇傻不知所措，讓他舔了數秒後電梯打開，女童奪門而出找媽媽求救，魏男也離開電梯。

女童媽媽發現魏男仍在賣場閒晃，大喊抓變態男，與店員及客人制伏魏男，警訊後送辦。

法官發現魏男犯類似案件不是第一次，2016年4月30日也是在台中某大賣場樓梯間，企圖親吻小腿及腳踝，小女孩大叫驚動旁人，法院判拘役40日。

而魏男有詐欺取財未遂前科，去年3月才假釋出獄，累犯加重判4月徒刑。

法官指出，小腿及腳趾雖不屬於隱私部位，但非正常禮儀下，所得任意撫摸碰觸之部位，且碰觸小腿及親吻腳趾動作，不乏在男女間親密行為中，被作為帶有性含意、性暗示的挑逗、調戲舉動，如果他人未經同意而刻意就該等部位為帶有性暗示之不當碰觸，適足以引起他人嫌惡感，本案被告自承對女童舔腳趾能滿足其性慾，自當成立性騷擾罪。

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