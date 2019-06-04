PO蟑螂沖馬桶影片挨轟 「蟑螂王」告9網友結果出爐了

2019-06-04 17:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名許姓網友在臉書PO文指綽號「白龍」的全台最大蟑螂培養戶謝瑋晏，將不要的蟑螂往馬桶沖，肯定會造成生態破壞與污染及清潔人員困擾，還將倒蟑螂影片轉貼到臉書「爆料公社」，另7名網友留言「人長得跟蟑螂也一樣噁心」、「小強雖噁心可更噁心的是這個人的內心」等語，謝男不滿提告加重誹謗罪，還有1名網友僅按讚也挨告，新北地檢署調查認為，網友是對事件評論而非針對謝男無端抽象謾罵，言論為個人主觀評價，今予許男等9名網友不起訴。

去年2月，許男在臉書貼出謝男將蟑螂倒進馬桶的影片及上節目的照片，指責寫道：「這位蟑螂繁殖場的大哥有上過電視，名字叫白龍。他把不要的蟑螂成體全部往馬桶裡沖，但一般工寮馬桶沒有化糞池，家庭馬桶才有，蟑螂生命力強盛，要是這群蟑螂沒有死，肯定會造成生態破壞與污染，且嚴重造成清潔人員困擾」，並將臉書貼文轉貼到「爆料公社」，游姓、廖姓等7名網友在貼文下留言：「人長得也一樣噁心」、「小強雖噁心可更噁心的是這個人的內心」、「人多必有白癡」等語，李姓網友則在「跟他本人一樣噁心」留言下按讚，結果9人全挨告。

謝男說，影片是他拍攝的，是想分享生活事情，將蟑螂倒入馬桶的是工廠工人不是他，但覺得這些網友留言是罵他。

檢方認為，許男等人是針對影片作評論，認為謝男拍攝影片內容不當，而留言評論，並非抽象辱罵，主觀上無妨害名譽故意，網友用字雖尖酸刻薄，但發表言論為個人主觀意見，社會大眾有評論空間，認定網友罪嫌不足不起訴。

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