交通罰單寄給行為人「不行」 法官以這理由撤銷罰單

2019-06-04 20:45

［記者楊政郡／台中報導］陳姓高職夜間部學生，去年騎機車在神岡區崇德路與大豐路口，遇員警「酒測攔檢」，依指示減慢速度，靠近員警時突然加速離去，被記下車號，事後收到開罰9萬、吊扣駕照3年，他不服提起行政訴訟，他的狡辯法官都不認同，但法官卻判決撤銷罰單，因為陳男滿18未滿20歲，屬民法未成年人，罰單送達要寄給「法定代理人」收受，始生效力。

台中地院行政法庭判決書指出，陳姓學生滿18歲有機車駕照，機車也是他所有，2018年6月2日凌晨零時許，經神岡區崇德路與大豐路口，員警設置「酒測攔檢」，他依員警指示減慢速度，可是接近員警時又加速離去，事後收到罰單9萬及吊扣駕照3年，並應參加道安講習。

陳男不服，說他沒看到「酒測攔檢」的標誌，但有看到警車及路邊員警，而他依指示減速緩停，見員警未有下一步動作，認為可以離開，而加速離去，離開時也未受到任何攔停及警示，根本不知本身違規。

法官進行現場勘查，發現陳男說沒看到「酒測攔檢」的反光告示牌及停車受檢LED燈告示牌，根本是狡辯，且機車行經該處，員警已有以上下揮動指揮棒後，並平舉指揮棒動作，指示原告停車受檢，原告應將機車停止，待員警指示後，始得騎車離去，而「非自行主觀判斷」得否騎車駛離，原告所辯不可採。

但是陳男為未成年人，雖是機車所有人也有駕照，但無獨立收受裁決書的資格，且該案並非「當場舉發」，而是「逕行舉發」，事後才寄送裁決書，所以應送達給陳男法定代理人，以補正送達瑕疵，否則不生合法送達效力。

台中市交通事件裁決處未能合法送達舉發通知單情況下，對原告裁罰，容有違誤，自應將原處分撤銷，另為適法處置。

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