十大傑出救護技術員 嘉市消防陳建中獲選

2019-06-04 15:45

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕由台灣急診醫學會舉辦的年度「十大傑出救護技術員」出爐，從事消防工作14年的嘉義市消防局東區分隊隊員陳建中獲選，他在2006年九華山地藏庵地下室氣爆案，與死神擦肩而過，之後不斷精進技能，考取高級救護技術員等10張證件，也救回1名到院前沒有呼吸心跳的孩童，29日將北上授獎。

陳建中畢業於警專22期消防安全科，曾參與2016年台南市維冠大樓倒塌和2018年花蓮大地震救災。他表示，小時候曾親眼看到外婆因腦中風而從自己面前倒下，從此想充實自身學識，以保護身邊的家人，加入消防大家庭，就對救護充滿極大興趣與熱忱。

2006年九華山地藏庵地下室氣爆案，造成他雙手二度深層灼傷，與死神擦肩而過，之後不斷精進技能，陸續考取高級救護技術員、火搶教官和潛水教練等十張證照；印象最深刻的一件救護是2013年救回一位到院前沒有呼吸心跳的孩童，看著孩童的父母親流淚感動地向他道謝，讓他許下未來在救護領域繼續努力的信念。

嘉市消防局長蘇耀星表示，緊急救護勤務量逐年增加，持續加強各項救護訓練及提昇救護技術為消防局重點執行工作之一，陳建中此次榮獲全國十大救護技術員殊榮，足為同仁表率，消防局將持續培訓相關人才投入各項救災救護工作，確保民眾生命財產安全。

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