肉圓爸失控虐妻兒 強制罪判3月

2019-06-04 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕42歲林姓男子因不滿10歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，失控拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉妻子，家暴影片曝光，引起民眾關注；新北地檢署今年2月依涉犯傷害、強制罪嫌起訴林男，據了解，雙方已和解，傷害部分撤告，新北地院今依成年人故意對兒童犯強制罪判林男3個月徒刑，緩刑2年，付保護管束及接受法治教育30小時。

檢警調查，今年1月12日晚間8時30分許，林男因不滿兒子買回來的肉圓「沒加辣」，且懷疑兒子說謊，除逼兒子吃肉圓外，還拿啤酒罐掌摑及毆打頭部、身體，林妻上前阻擋時遭鎖喉，拖行到客廳踹踢。

案發後，林男的家暴影片被上傳的網路，多名網友氣憤闖進屋內痛毆林男，還有上百名網友在樓下「堵人」。

林妻則提出刑事告訴，亦委由律師訴請離婚，並發表聲明表示，為讓小孩在安全環境下成長，要終止12年婚姻及爭取監護權等，並盼藉此案讓社會正視家暴受害者的困境，至於將影片訴諸網路是希望司法及公權力介入，不樂見私刑發生。

據了解，雙方已協議離婚，刑事部分亦和解，傷害部分撤回告訴。

法官審理認為，林男所為應予非難，考量他沒前科，犯後認罪並獲被害者原諒同意給予自新機會，林男犯後有接受飲酒行為治療及親職教育輔導，應能戒除對酒精依賴，並重新理解教養不易，且經偵審程序教訓，當知警惕而無再犯之虞，若給予相當時數法治教育，能鞏固他對兒童教養的觀念與價值觀，預防類似悲劇發生，因此給予緩刑。

法官為確保林男記取教訓並建立尊重法治正確觀念，命他應完成加害人處遇計畫，接受與家庭相關的法治教育30小時，緩刑期間內付保護管束。

此外，案發時，有2名陳姓男子闖進林男家中動私刑，林男雖未提告，警方仍依違反社會秩序維護法送辦，新北地院三重簡易庭日前已裁罰2人各2千元罰鍰。

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