海巡督導勤務用偷拍引爆怨氣 署長要求改以鼓勵方式解爭議

2019-06-04 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署長期以來設置「勤務督導組」，負責前往各海巡單位督導勤務，但因採蹲點偷拍舉發方式，引爆基層怨氣，海巡署署長陳國恩對此昨天要求各級督導人員用鼓勵、帶動方式，非拿著器材跟拍，造成彼此對立，除非是有其側錄的必要性，例如違反軍風紀等案件，才執行側錄，以解決爭議。

過去，海巡署巡防處成立「勤務督察組」，督察成員主要前往各外勤單位，躲在各外勤單位外面，

以側錄偷拍方式，督導偷勤、服裝不整、裝備不完整等，常有海巡人員因天氣炎熱沒有依規定穿著

救生衣、X腰帶，或者邊走邊吃東西不合規定，遭到偷拍後懲處。

基層海巡人員對此不信任的跟拍方式，抱怨連連，而一貫強調人性化管理的海巡署署長陳國恩接任署長後，基層紛紛反映對「勤務側錄」的不滿。

海巡署署長陳國恩昨天在臉書「海巡署長室」表達看法，認為內部管理不是要找缺失，而是在發現、解決問題，需要用鼓勵、帶動的方式，讓第一線的同仁，把份內的工作做好，而不是拿著器材跟拍，造成彼此的誤解與對立。

陳國恩表示，「勤務側錄」的督導方式有其時空背景因素，不過，本於人性管理，相信同仁能自主管理及自律，已請各級主官（管）、督導人員，須審慎、適度的調整督導作法，並且對於同仁執勤的辛勞，多予關懷、同理心的方式鼓勵，如有做得不夠好的地方，要當場予以指正、教導，帶領同仁成長、幫助同仁解決問題，一起來把海巡工作做好，建立彼此信任及友善的工作環境。

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