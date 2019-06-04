路上貼海報嗆小王：「下面不管用」 人夫也吃官司

2019-06-04 15:00

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子與郭姓人妻偷情，因要求郭女離婚，和他交往不成，竟不斷傳訊恐嚇；郭女丈夫發現妻子遭騷擾，氣得在馬路上張貼海報嗆張男：「孬種」、「下面不管用，裝什麼珠都一樣啊」，新北地院審理後依相姦罪判張男2個月徒刑，並依加重誹謗罪判郭夫拘役30日確定。

檢警調查，張男因要求郭女和丈夫離婚，與他交往不成，於2017年間陸續傳訊恐嚇郭女：「我就去找你老公，我也可以把這個（應指私密影片）賣給你老公啊，…你就虧得更多了」、「你不買，我也沒關係，反正有人會買我的，因為我的表現很好」、「我只想要把你弄的人盡皆知」、「我說過我會讓你紅的，你相信我，是你逼我的」等。

同年間，郭夫發現妻子遭騷擾，竟也在馬路上貼海報嗆：「孬種張○○，每天東躲西藏、縮頭縮尾，只想當縮頭烏龜，只想吃軟飯，就是不想當男人，什麼都要，就是不要臉。下面不管用，裝什麼珠都一樣啊，去死吧」等。

3人都提告，新北地院簡易判決依相姦罪判張男2個月徒刑，並依加重誹謗罪判郭夫拘役30日；上訴後，張男仍全盤否認並辯稱不知郭女有婚姻，以為郭夫是前夫，且未拍攝性愛影片，也沒傳恐嚇訊息；郭夫則辯稱，因張男騷擾脅迫妻子才貼海報，目的是為了要讓他出面說明，合議庭不採信並認為原判決認事用法無違誤，量刑亦稱妥適，駁回確定。

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