花蓮東大門夜市火警 消防局：疑似遺留火種釀禍

2019-06-04 15:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資2億多元打造的東大門夜市，昨凌晨1點傳出火警燒毀40攤，花蓮縣消防局經過初步調查，今天懷疑起火原因是現場遺留火種，火勢從攤位E38到E42間從內往外燒，現場也沒人員活動，因此排除縱火可能。

花蓮縣消防局指出，6月3日0點54分花蓮市東大門夜市火災案，經火災鑑定委員會委員至火災現場實地勘查，除依據報案人及初期目擊者陳述、東大門夜市及警方蒐集的監視器影像資料及現場勘查現場燃燒情形及火流方向等相關資訊後，研判起火戶之攤商範圍侷限在E-38至E-42間。

局長林文瑞說，另經檢視監視器影像，火災發生前未發現有人員在攤位附近活動，另察看研判的起火戶前後大門皆緊閉，自外部無法丟入火源，另勘查內部燒損情形，均呈現由內部往外部延燒，故排除外來人為縱火之可能。

消防局指出，再經監視器影像發現，初期煙流係由研判之起火戶範圍內部冒出，且經現場清理及復原後研判本案起火原因不排除為內部遺留火種所造成。

花蓮警分局長李智源說，警方第一時間就調閱附近所有的監視器，並依據時間順序還原、分析，畫面中出現的黑色車輛為報案人，但在報案人之前，現場就已經冒出濃煙，而當時並無人員活動，將在收到消防局鑑識報告後，依據公共危險罪嫌調查相關人士的責任。

花蓮東大門夜市為前縣長傅崑萁任內，耗資2億多元在道路用地上打造的臨時市場，地面鋪設黑白顏色的高級花崗岩，由於場地寬敞、乾淨，擁有400多攤特色攤位，加上縣府全力行銷，近年成為遊客到花蓮必逛的夜市，6月8日高雄市長韓國瑜也將選在東大門夜市旁的空地舉行選舉造勢晚會，許多攤商期盼帶來更多人潮跟商機。

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