嘉義縣安居緝毒專案 查獲79名藥頭毒品超過2公斤

2019-06-04 12:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院頒訂「新世代反毒策略」，3月時規劃「安居緝毒專案」，嘉義縣警局強力查緝，共查獲79名藥頭、其中20人已由法院裁定羈押，查獲的毒品達2192.75公克，獲得分組第一名，民雄警分局偵查佐祁至婕、新港分駐所警員徐裕傑都獲行政院長蘇貞昌表揚為有功人員，另外也有民眾提供毒品情資給警方而破獲案件，也獲得蘇貞昌表揚。

嘉義縣警局長廖宗山是刑事人員出身，重視查緝毒品，縣警局本次執行毒品專案績效佳，祁至婕偵辦毒品案件，還至第三層藥頭，查獲姚姓犯嫌販賣毒品，新港分駐所警員徐裕傑執行反毒通報網，查獲毒品通緝犯2名、施用及持有毒品案件共3件，熱心治安維護的民眾還提供毒品犯罪情資給警方而破獲毒品案件。

縣警局也表示，現在青少年吸食K他命、咖啡包等問題嚴重，這次專案還抓到藥頭利用手機通訊軟體如LINE或facebook來傳訊，約定交易場所賣毒給青少年，相當惡質，危害青少年身心健康。

嘉義縣警察局呼籲，民眾若發現生活周遭有販毒者或聚集施用毒品情事等毒品犯罪，可撥打110檢舉電話或提供情資給警方，警察機關在查獲民眾反映案件後，會在保密的前提下查緝。

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