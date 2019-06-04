假簡訊「亂槍打鳥、願者上鉤」桃警偵破詐騙集團

2019-06-04 12:06

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局偵破以26歲張姓男子為首的詐騙集團，張男涉嫌大量發送「購物誤設成分期付款」的假簡訊，只要有民眾剛好在網路購物又誤信簡訊，就成了張男等人的詐騙對象，等到誘騙被害人匯出款項，張男即指示旗下車手到ATM提款，警方發現車手主要集中在景福所、武陵所、同安所、埔子所轄內提款，一舉查緝張嫌及25歲陳姓、23歲劉姓、28歲莊姓車手到案，清查光是5月份，該集團就得手超過100萬元。

張男供稱，他是透過電信公司廣發「購物誤設成分期付款」的假簡訊，只要收到的人剛好有上網購物又相信簡訊內容，回撥電話就成了他們的詐騙對象，再一步步誘騙被害人匯款到指定的人頭帳戶，並指示旗下車手分散四處ATM提款。

張男供稱，做案時很擔心組織成員太多，易洩密又會引起警方注意，因此他一手包辦收購人頭帳號、撥打電話詐騙被害人及指揮車手提款等工作，旗下車手只要負責以打游擊方式到ATM提款即可，沒想到最後仍被警方逮到；張男還抱怨，做詐騙工作也是要成本的，光是大量發送簡訊，就得花費不少「廣告成本」。

警方訊後依詐欺罪嫌將張嫌等人移送桃園地檢署偵辦，並持續擴大清查是否有其他成員涉案；桃園市警察局長陳國進對於迅速偵破詐騙集團，也到桃園警分局慰勞聯合專案小組同仁並頒發獎金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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