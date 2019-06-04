「王老吉」到新北分署擺攤 估抵16000元欠稅

2019-06-04 11:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕中國知名飲品「王老吉」在台代理商「王老吉茶館股份有限公司」積欠逾300萬元勞健保費用，為使業者早日清償欠稅，法務部行政執行署新北分署在今舉辦的「123聯合拍賣會」，破天荒首度販賣「1828王老吉涼水舖」現調手搖飲料，並以市價7折販售，吸引不少上班族與民眾到新北分署買飲料，業者今備料400到500杯，預估銷售營收可抵稅1萬6000元，並承諾每月分期還款2萬元。

業者表示，當初是因為展店速度太快，導致資金運作困難，才會出現財務周轉問題，並非故意積欠勞保費不繳，此次藉由跟法務部合作 ，一方面是對公司行銷的另類宣傳，另一方面也能還款 ，如銷售狀況不錯 未來希望持續能與法務部合作。此外，「王老吉」還向新北分署租用自動販賣機，每月繳交租金828元，期望增加收益。

除了王老吉茶飲，之前聯合拍賣會頗受民眾歡迎的百貨專櫃精緻蛋糕業者「恬品軒（ROOM 4 DESSERT）」進駐，今中午12點仍舊會在新北分署繼續販售法式馬卡龍、義大利提拉米蘇、北海道十勝生乳卷、紐約起士長條蛋糕及法式草莓塔等等精緻甜點，每樣商品皆以官網定價的7折出售；另還有變賣檸檬派、桂圓蛋糕、核桃派、原味乳酪及鳳凰酥等。

另新北分署今同時變賣通過國際ISO22716認證、清真認證的保養品牌「MEI-EAL」的化妝品一批，包含缷妝油、洗面乳、化妝水、美白霜（凝露）、保濕霜（凝露）及面膜等，以原價的6折販售，價格從115元到335元不等，該保養品工廠因通路商倒閉，導致經營不善，積欠100萬餘元的營業稅、勞健保費等，現已清償13萬餘元，剩餘欠稅除以銷售商品抵稅，業者也承諾每月分期還款8千元。

新北分署主任行政執行官王金豐說，這些業者的產品都很適合消費者採買、單價也都不高，希望能藉由變賣協助加速還款速度，對業者與分署來說是雙贏局面。

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